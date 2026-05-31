Marko Livaja u Serie A? Evo što se zaista događa s kapetanom

U eter je procurila informacija kako Marko Livaja napušta Hajduk i odlazi u Serie A. Njegov navodni klub trebao je biti Venezia, koja se ove sezone vratila u prvi razred talijanskog nogometa. Hajduk za sada nije primio nikakvu službenu ponudu od Venezije te za sada ta priča ostaje samo glasina, piše 24sata.

Naravno, postoji šansa da kapetan "bilih" napusti Poljud ove sezone. Najplaćeniji je igrač Hajduka, prošle sezone bilo je nekoliko trzavica između njega i Gonzala Garcije te će u ljetnom prijelaznom roku sve biti otvoreno.

Navijači splitske momčadi nadaju se da će kapetan ostati još koju sezonu u Hajduku te da se uz dodatna pojačanja mogu "potući" s Dinamom.

Livaja je potpuno fokusiran na pripreme koje ga čekaju s Hajdukom i za sada nema namjeru nigdje otići. Njemu je na Poljudu dobro, a ostaje za vidjeti kako će Garcia složiti igrače oko njega, koliko i gdje će ga koristiti i što Hajduk može ove sezone u ligi i u Europi, piše 24sata.