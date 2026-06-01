Koliko košta vjenčanje za 100 ljudi u Münchenu, Zagrebu i Mostaru?

Izjava da prosječno vjenčanje u Njemačkoj košta oko 13.000 eura, koja se često može pronaći na internetu, odavno je zastarjela i potpuno neprecizna. Zbog općeg vala poskupljenja, skoka cijena menija, bendova i dekoracija, organizacija svadbe postala je ozbiljan financijski pothvat kako na domaćem terenu, tako i za naše brojno iseljeništvo u Njemačkoj.

Konačni trošak svadbe nemoguće je odrediti paušalno jer on ovisi isključivo o broju gostiju te individualnim željama mladenaca – od prostora u kojem se slavi do izbora odjeće i lokacije. Kako bi budućim mladencima olakšali planiranje, stručnjaci za vjenčanja detaljno su izračunali tri konkretna modela proračuna na bazi njemačkog standarda, dok domaće brojke iz Hrvatske i Hercegovine pokazuju da regija brzim koracima hvata zapadni priključak, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.

Ukratko o novim cijenama:

Skok cijena u Hrvatskoj: Organizacija standardne svadbe drastično je skuplja nego prije, prvenstveno zbog rasta cijena svečanih menija, glazbe i popratnih usluga.

Novi trend u Hercegovini: Donje granice cijena u salonima praktički su nestale, što je automatski podignulo i nepisani prag za iznos koji gosti donose u kuvertama.

Kako to izgleda u Njemačkoj: Struktura troškova

Njemački stručnjaci za vjenčanja detaljno su izračunali tri konkretna modela proračuna na bazi tamošnjeg standarda, u koje je uračunata i obvezna rezerva od 10% za nepredviđene izdatke. Ti izračuni pokazuju jasnu sliku koliko troškovi variraju ovisno o formatu proslave.

Prvi model odnosi se na vjenčanje s malim proračunom za 12 osoba, odnosno za intimnu obiteljsku proslavu. Ukoliko par planira samo sklapanje braka kod matičara te ručak u krugu najuže obitelji i kumova kod kuće, troškovi se mogu svesti na minimum jer gosti i prijatelji često pomažu oko pripreme hrane i švedskog stola. Za ovakav aranžman potreban je minimalni proračun od oko 3.000 eura, što u gruboj računici iznosi između 200 i 250 eura po osobi. U tu su svotu, osim rezerve, uračunate osnovne pristojbe matičnog ureda (100 €), jednostavnija vjenčanica (200 €), odijelo (150 €), burme (500 €), fotograf (500 €) te hrana i piće koja stoji oko 40 eura po osobi.

Drugi model predstavlja srednji proračun namijenjen za 25 osoba, a uključuje kombinaciju tradicije i unajmljenog prostora. Ovaj plan obuhvaća uže obiteljsko vjenčanje kod matičara, a potom crkvenu ili slobodnu ceremoniju te proslavu u unajmljenom manjem prostoru, gdje mladenci sami ulažu trud u dekoraciju, glazbu i hranu. Za ovakav poluprivatni aranžman parovi trebaju izdvojiti oko 9.000 eura, što prema odokativnoj metodi izračuna iznosi od 360 do 500 eura po uzvaniku. U ovu su strukturu uključeni najam same lokacije (1.000 €), profesionalni fotograf (1.500 €), glazba ili DJ s tehnikom (500 €), vjenčanica s dodacima (760 €), frizura i šminka (200 €) te donacija crkvi i popratni materijali (oko 355 €).

Treći model odnosi se na veliko tradicionalno vjenčanje za 100 gostiju u unajmljenoj dvorani s kompletnom uslugom hrane, pića, DJ-a i fotografa, a počinje s prijemom nakon matičara za najuži krug te velikom crkvenom ili slobodnom ceremonijom. Takva raskošna svadba stoji najmanje 30.000 eura, pri čemu lavovski dio proračuna odlazi na samu svadbeni proslavu, hranu i piće – čak 16.855 eura. Slijede izdaci za fotografa i pozivnice (2.800 €), outfit mladenke (2.320 €), outfit mladoženje (880 €) te prstenje (1.000 €). Stručnjaci napominju kako u njemačkim metropolama i većim središtima proslava za stotinu ljudi može biti i znatno skuplja, pa tamo gruba procjena glasi da treba planirati između 750 i 1.000 eura po osobi za cjelokupne troškove.

Surova realnost u Hrvatskoj: Koliko košta svadba za 100 ljudi?

Ako ste mislili da ćete u Hrvatskoj proći znatno jeftinije nego u Njemačkoj, prevarili ste se. Matematika na domaćem terenu za svadbu od 100 uzvanika izgleda ovako:

Sala i meni: Najveći dio budžeta odlazi na hranu i piće. Cijene po osobi danas se kreću između 70 i 150 eura, ovisno o lokaciji. Za 100 gostiju, osnovna varijanta stoji oko 7.000 €, srednja kategorija je između 10.000 i 12.000 €, dok luksuzna svadba probija 15.000 € (u cijenu obično ulaze večera, piće, kolači, ponoćni obrok, osoblje i dekoracija stolova).

Glazba (Bend ili DJ): DJ se kreće od 800 do 1.500 €, dok se za kvalitetan bend plaća od 2.000 do 5.000 eura. Popularni bendovi tijekom sezone mogu biti i znatno skuplji.

Fotograf i snimanje: Profesionalni fotograf stoji od 800 do 2.000 €, dok je video snimanje između 1.000 i 2.500 eura.

Odjeća i administracija: Najam vjenčanice je od 500 do 2.000 €, odijelo od 300 do 1.000 €, dok na crkvu, matičara i dokumente odlazi između 100 i 500 €.

Ukupna procjena troškova u Hrvatskoj (100 gostiju):

Skromnija svadba: 10.000 – 15.000 €

Standardna svadba: 18.000 – 25.000 €

Luksuzna svadba: 30.000 € i više

Kakvo je stanje u Hercegovini?

Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Bosni i Hercegovini, točnije u Hercegovini, gdje svadbeni saloni bilježe konstantan rast cijena. Prema podacima struke, donja granica kakva je ranije postojala više praktično ne postoji, a prosječno poskupljenje iznosi oko pet konvertibilnih maraka (KM) po stolici.

Tržišni pregled – Hercegovina:

Svadbeni saloni: Danas je u Hercegovini teško pronaći ponudu ispod 65 KM (oko 33 €) po stolici, dok se cijene u pojedinim salonima kreću između 80 i 85 KM (oko 41 € do 43 €) po osobi.

Glazbeni bendovi: Cijene hercegovačkih bendova također su porasle te se kreću od 3.000 KM (oko 1.530 €) pa na više. Na cijenu uvelike utječu lokacija i termin, pa mladenci koji žele točan datum dvorane i bendove rezerviraju i po dvije godine unaprijed.

Cvjetne dekoracije: Cijene se kreću od 1.000 KM (oko 510 €) za potpuno umjetno cvijeće, oko 2.000 KM (oko 1.020 €) za kombinaciju umjetnog i prirodnog, dok raskošne, potpuno prirodne dekoracije stoje 3.000 KM (oko 1.530 €) i više.

Fotograf i vjenčanica: Cjelodnevno praćenje vjenčanja iznosi oko 2.300 KM (oko 1.175 €), a dodatno se naplaćuju dron i drugi fotograf. Najam ili kupnja vjenčanice u hercegovačkim salonima kreće se od 600 KM (oko 305 €) pa sve do 3.000 KM (oko 1.530 €). Odijela za mladoženje koštaju od 350 KM (oko 180 €) pa naviše.