Cijela regija bruji o jednoj baki: Dječja brojalica pretvorena u brutalni tehno hit

Ako ste u posljednje vrijeme provodili vrijeme na društvenim mrežama, vjerojatno niste čuli stihove o baki koja leti u London i kupuje palentu od pšenice u Parizu. Dječja pjesma "Sela baba u balon", u modernom, klupskom aranžmanu, postala je najnoviji glazbeni fenomen na Balkanu, dokazujući po tko zna koji put da internet nema pravila kada je u pitanju stvaranje masovne histerije.

Sve je počelo kao edukativni i zabavni sadržaj za djecu, ali magija društvenih mreža uzela je svoj danak. Kombinacija dječje nevinosti i žestokih klupskih ritmova stvorila je kontrast kojem odrasli jednostavno nisu mogli odoljeti, piše Telegraf.rs.

Sve je počelo šarmantnom animacijom, gdje su najmlađi (i njihovi roditelji) uživali u ritmičnoj priči o baki, djedu i gramofonu. Međutim, pravi šok dolazi kada netko uzme ovaj audio zapis i pretvori ga u čisti techno/balkaton klupski remiks.

Umjesto dječjih soba, ova je vrpca odjednom postala stvorena za zvučnike u automobilima i kasne sate u klubovima.

„Baka je sjela u balon kako bi se odvezla do Londona... Djed je kupio baki gramofon, da može svirati ding dang dong!“, to su stihovi koje danas naglas pjevaju ljudi od 7 do 77 godina. Kao i kod svakog modernog viralnog hita, ključni sastojak bila je prava iskra na TikToku.

Korisnik pod imenom @evaillusions objavio je video koji je odmah postao uzrok opće histerije. Video je u rekordnom roku skupio ogroman broj pregleda, a originalni audio postao je viralni predložak koji sada koriste tisuće ljudi diljem regije za svoje skečeve, plesne izazove i pantomime.