Solin će živjeti u navijačkom ritmu! Gradonačelnik objavio sjajnu vijest o radnom vremenu kafića: "Triba podržat našu reprezentaciju"

Grad Solin donio je posebnu odluku kojom se tijekom utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. produljuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Mjera vrijedi u dane kada igra Hrvatska na FIFA World Cup 2026, a cilj je omogućiti navijačima zajedničko praćenje utakmica i bolju atmosferu u kafićima i barovima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tim povodom oglasio se solinski gradonačelnik, Dalibor Ninčević na Facebooku:

- Ulaskom u lipanj atmosfera se ubrzano zagrijava i sve se polako počinje vrtit oko najvažnije sporedne stvari na svitu. Kako je ipak poseban gušt gledat utakmice i navijat u društvu i na otvorenom, iako su ove godine utakmice u najmanju ruku rečeno u čudno vrime - kasnu uru, triba podržat našu reprezentaciju na sve moguće načine.

I zato san donio odluku o produženje radnog vremena kafića u dane kad su utakmice Hrvatske reprezentacije.

A bit cu jos sritniji, da novu odluku donesen i za svaki korak dalje do finala.

I zato "Igraj moja Hrvatska" - objavio je Ninčević na Facebooku.