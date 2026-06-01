Pala prosidba nakon osam godina veze: Zaručili se Matej Mandić i Ivana Perić

Hrvatski rukometni reprezentativac Matej Mandić zaručio se s dugogodišnjom djevojkom Ivanom Perić. Zaprosio ju je u Opatiji nakon osam godina veze, a sretnu vijest objavili su na Instagramu.

'Najlakše DA. 8 godina nakon obećanje ispunjeno!', napisala je ona uz njihove zajedničke fotografije, a pažnju je privukao zaručnički prsten.

Objava, koju možete pogledati OVDJE, oduševila je pratitelje, a čestitke stižu sa svih strana. Iako je Matej poznati sportaš, o njegovoj partnerici ne zna se puno. Mediji je opisuju kao samozatajnu plavušu koja studira u Zagrebu, piše Story. 

Ivana je Mateju velika podrška u karijeri, što se moglo vidjeti i tijekom posljednjeg Europskog prvenstva u rukometu, kad je Hrvatska osvojila brončanu medalju, a Mandić je briljirao na golu.

 

 
 
 
 
 
24-godišnjak, rodom iz Ljubuškog, rukometni je put započeo u tamošnjem Izviđaču, a već je kao vrlo mlad privukao pozornost stručnjaka iznimnim refleksima, visinom od 205 centimetara i mirnoćom na golu. U RK Zagrebu brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača, a sjajne predstave u Ligi prvaka dodatno su potvrdile zašto ga mnogi smatraju budućnošću hrvatskog rukometa.

