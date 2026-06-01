Plenković s ministrima stigao u Makarsku! Dobio je nagradu, a potom je uslijedio ždrijeb

Ne događa se često da se na ždrijebu teniskog turnira pojavi predsjednik Vlade u pratnji brojnih ministara. Upravo to se dogodilo danas u Makarskoj. Premijer Andrej Plenković došao je dati podršku turniru WTA Makarska Open hosted by Valamar, koji je odavno prerastao okvire sportskog događaja.

Uz njega su bili potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ali i brojni uzvanici poput župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana. Tom prigodom Women's Tennis Association premijeru Plenkoviću uručila je plaketu za njegov doprinos u podršci ženskom tenisu.

Tako je i službeno počeo tjedan ženskog tenisa podno Biokova. Ždrijeb je izvučen, šest hrvatskih tenisačica otkrilo je što ih čeka na putu prema tituli koju domaće igračice još uvijek sanjaju podići pred makarskom publikom.

Što čeka hrvatske predstavnice?

Prva nositeljica Petra Marčinko igrat će protiv kvalifikantice, Lucija Ćirić Bagarić ide na Čehinju Barboru Palicovu, dok će Ana Konjuh odmah imati ozbiljan izazov protiv šeste nositeljice, također Čehinje Dominike Šalkove. Tara Würth za suparnicu je dobila Slovakinju Rebeccu Šramkovu, a Tenu Lukas na startu čeka peta nositeljica Latvijka Darja Semenistaja. Lea Bošković će u kvalifikacijama za prolazak igrati protiv Amerikanke Akashe Urhobo.

Nitko se više ne nada pobjedi hrvatske predstavnice od direktora turnira Feliksa Lukasa.

„Ovim djevojkama treba podrška. Hrvatska je mala zemlja, ali imamo generaciju tenisačica od kojih svaka može konkurirati za ulazak među sto najboljih na svijetu“ istaknuo je Lukas na izvlačenju ždrijeba.

Da je Makarska čvrsto stala iza turnira, potvrdio je gradonačelnik Zoran Paunović. Nije skrivao zadovoljstvo što je WTA Makarska Open nedavno proglašen drugim najboljim turnirom na svijetu u kategoriji WTA 125 prema glasovima samih igračica.

„Iza sebe smo ostavili Rio de Janeiro, Cancun i još pedesetak turnira. Kad vas igračice tako ocijene, onda znate da radite dobar posao“, rekao je gradonačelnik.

Prisjetio se i vremena kada se razmišljalo hoće li Makarska uopće krenuti u ovu priču.

„Htjeli smo pokazati da Makarska može biti puno više od masovnog turizma. Sport je dio tog zaokreta i ovaj turnir je jedan od najboljih primjera“, istaknuo je Paunović.

Bez pritiska Petra, ali titula se čeka!

I hrvatske tenisačice obratile su se navijačima opisavši turnir i očekivanja u kratkim izjavama.

Tara Würth rekla je kako joj je iznimna čast igrati na prelijepom turniru u Makarskoj, Lea Bošković se nada da će makarska publika doći podržati sve naše cure i uživati u odličnom tenisu, dok je Lucija Ćirić Bagarić istaknula kako je lijepo vidjeti ovoliko domaćih cura u glavnom turniru.

„Jako volim ovaj turnir i drago mi je što sam ponovno ovdje“, kazala je Petra Marčinko, trenutno najbolje rangirana hrvatska tenisačica.

Ana Konjuh podsjetila je da se ove godine obilježava i 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj, istaknuvši kako se možda napokon ostvari Lukasov san.

„Bez pritiska Petra, ali titula se čeka“, poručila je Ana kolegici Petri Marčinko.

„Petra, navijamo za tebe“, izjavila je Tena Lukas i dobila pljesak publike.

Sve je spremno za još jedan teniski tjedan pod Biokovom. Možda i za priču koju će hrvatski tenis dugo pamtiti.