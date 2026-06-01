35 godina ponosa i žrtve: Split se 'tresao' od emocija, branitelji 114. brigade dobili ovacije koje se pamte

Svečanom akademijom održanom u Domu Hrvatske vojske u Splitu obilježena je 35. obljetnica osnutka 114. brigade Hrvatske vojske, jedne od najznačajnijih pričuvnih postrojbi Hrvatske vojske koja je dala nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Groblju hrvatskih branitelja na Lovrincu te misom zadušnicom za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u crkvi sv. Ante na Poljudu. Središnji dio programa održan je na svečanoj akademiji u Domu Hrvatske vojske, uz nazočnost brojnih hrvatskih branitelja, ratnih zapovjednika, članova obitelji poginulih branitelja, predstavnika državnih, županijskih i lokalnih vlasti te braniteljskih udruga.

Okupljenima se obratio brigadni general Zdravko Klanac, jedan od ratnih zapovjednika 114. brigade Hrvatske vojske, koji je predstavio sadržaj monografije postrojbe koja je u pripremi. Monografija donosi pregled ratnog puta brigade, njezinih najvažnijih operacija, svjedočanstva pripadnika te trajni spomen na poginule hrvatske branitelje čija je žrtva ugrađena u temelje slobodne hrvatske države.

General Klanac podsjetio je na početke brigade i njezin ratni put, istaknuvši kako je 1. lipnja 1991. godine započeo težak, ali slavan put jedne od najprepoznatljivijih dalmatinskih postrojbi Hrvatske vojske. Posebno je naglasio važnost očuvanja uspomene na poginule suborce te prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim generacijama.

U ime Ministarstva hrvatskih branitelja nazočnima se obratio državni tajnik Zlatan Bašić, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Prisjećajući se ratnih dana i svojih suboraca, Bašić je uputio snažnu poruku hrvatskim braniteljima:

„Čuvajte se, družite se, to je ono što vam je ostalo. Sve drugo je prolazno.“

Naglasio je kako su hrvatski branitelji 1991. godine bili spremni stati u obranu Domovine te izrazio uvjerenje kako bi jednako bili spremni i danas kada bi Hrvatska to od njih zatražila.

Skup je pozdravio i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, koji je u ime Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i brojnih lokalnih zajednica zahvalio hrvatskim braniteljima na njihovom doprinosu stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

Govoreći o hrvatskim braniteljima kao generaciji koja je prva krenula „putem prema suncu“, istaknuo je kako bez njihove hrabrosti, žrtve i odlučnosti ne bi bilo ni hrvatske slobode ni budućnosti.

114. brigada Hrvatske vojske utemeljena je 1. lipnja 1991. godine kao prva pričuvna brigada Hrvatske vojske. Nastala je iz poznatog „škverskog bataljuna“ te dragovoljačkih postrojbi iz Splita, Kaštela, Solina, Žrnovnice, Omiša i Trogira i drugih mjesta.

Prve zadaće brigade bile su osiguranje vitalnih objekata te sudjelovanje u blokadi i preuzimanju vojarni JNA na području Splita, Kaštela, Solina i Trogira. Već tijekom ljeta 1991. godine brigada je upućena na drniško-sinjsku bojišnicu gdje je branila područje Vrlike, Svilaje i Čavoglava te uspješno zaustavila prodor JNA i srpskih paravojnih postrojbi prema Sinju i Splitu.

U jesen iste godine dio postrojbe sudjelovao je u obrani Dubrovnika, gdje su se njezini pripadnici istaknuli u obrani Srđa, Bosanke i šireg dubrovačkog područja. Početkom 1992. godine brigada je odbila snažan neprijateljski napad na drniško-sinjskoj bojišnici te potom sudjelovala u obrani doline Neretve i na Južnom bojištu, gdje je djelovala od Popova polja do Konavala sve do završetka Domovinskog rata.

Pripadnici brigade sudjelovali su i u obrani Prkosa i Škabrnje te u najvažnijim oslobodilačkim operacijama Hrvatske vojske – Peruča, Maslenica, Velebit, Zima '94, Ljeto '95 i Oluja.

Kroz postrojbu je tijekom Domovinskog rata prošlo gotovo 7.900 hrvatskih branitelja. U obrani Domovine život je položilo 88 pripadnika brigade, dok su stotine njih ranjene.

Sudionici svečanosti odali su dužno poštovanje svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima, ističući kako će njihov doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske ostati trajno upisan u hrvatsku povijest.

Svečanost je svojim nastupom uveličala klapa Pasika iz Kostanja izvedbom hrvatske himne i domoljubnih pjesama koje su dodatno pridonijele ozračju zajedništva, ponosa i zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima.