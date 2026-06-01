Plenković spustio loptu nakon Penavine izjave: Hrvatska već deset godina snažno podupire Hrvate u BiH

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na 1. sjednici Otočnog vijeća. Nakon sjednice je dao izjavu medije, u kojoj se osvrnuo na najnoviji istup Domovinskog pokreta i Ivana Penave.

Na pitanje novinara kako je primio najavu Ivana Penave oko povratka Herceg-Bosne i izbornih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, Andrej Plenković kaže: "Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome. Oni o tome nisu ništa čuli. Prema tome, mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa."

"Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Hrvatska je bila ključna kada se donosila odluka o otvaranju pregovora, razgovorima o pristupanju EU, razgovorima s političkim predstavnicima najsnažnije političke stranke u Bosni i Hercegovini, a to je HDZ Bosne i Hercegovine, razgovorima s predstavnicima u Hrvatskom narodnom saboru, razgovorima s drugim akterima u Bosni i Hercegovini. I mi itekako dobro znamo što se u Bosni i Hercegovini zbiva, naglašava Plenković.

O Penavi je dodao:

"Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri - tu imamo ozbiljne rezerve na stil", dodaje, piše N1.