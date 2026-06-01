U Berlinu otvoren ured Predstavništva Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica otvorila je ured Predstavništva u Berlinu, koje će uz ured Predstavništva u Münchenu, pokrivati najvažnije tržište za hrvatski turizam. Otvaranju ureda uz Kristjana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, nazočili su Hanna Kleber, predsjednica Udruženja nacionalnih turističkih predstavništava u Njemačkoj - Corps Touristique e. V., Andreas Kolbe, savjetnik u Odjelu za međunarodnu turističku politiku pri Saveznom ministarstvu gospodarstva i energetike, Gordan Bakota, veleposlanik RH u Njemačkoj te Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu.

„Otvaranjem Predstavništva u Berlinu, važnom europskom političkom, gospodarskom i prometnom središtu, dodatno jačamo našu prisutnost u tom dijelu Njemačke, dok istovremeno, zajedno s postojećim uredom u Münchenu, učinkovito pokrivamo cijelo njemačko tržište. Predstavništvo u Berlinu pritom nastavlja kontinuitet naše dugogodišnje prisutnosti na njemačkom tržištu, koju smo dosad kroz 30 godina ostvarivali putem ureda u Frankfurtu. Njemački putnici vrlo dobro prepoznaju našu sigurnost, bliskost i autentičnost, baš kao i pružanje kvalitete i vrijednosti za novac. Više od 20 posto svih turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvaruju upravo gosti iz Njemačke, koji nam sve češće dolaze u razdobljima pred i posezone. Iako je Hrvatska tradicionalno prepoznata kao autodestinacija, svjesni smo koliko je kvalitetna zračna povezanost bitna za razvoj turizma pa je u tom kontekstu važno što je Hrvatska trenutno direktnim aviolinijama povezana s čak 15 njemačkih gradova”, izjavio je direktor Staničić, dodajući kako upravo aktualna njemačka Analiza turizma pokazuje da je Hrvatska među destinacijama na Mediteranu u kojoj turisti troše manje novca za otprilike istu razinu usluge u usporedbi s drugim mediteranskim zemljama poput Grčke i Španjolske.

Njemački turisti u Hrvatskoj prepoznatljivi su po visokoj kupovnoj moći i interesu za kvalitetne i premium sadržaje. Poseban interes pokazuju za kampiranje, obiteljski odmor i privatni smještaj. Sve više ih zanimaju aktivni odmor, boravak u prirodi i autentična lokalna iskustva. Veliki značaj pridaju sigurnosti, čistoći i infrastrukturi, dok dodatnu vrijednost pronalaze u enogastronomiji i kulturnoj baštini. Nijemci su lani u našoj zemlji ostvarili 22,3 milijuna noćenja. Pritom su najviše noćenja ostvarili u Istri i to preko 10 milijuna noćenja, na Kvarneru preko 4 milijuna noćenja te u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji preko 2,2 milijuna noćenja. Gledano prema destinacijama najviše noćenja ostvareno je u Rovinju, Poreču i Medulinu.

„Otvaranje ureda u Berlinu dio je strateškog jačanja promocije hrvatskog turizma na njemačkom tržištu, s posebnim naglaskom na sjever Njemačke. Ovdje ćemo biti usmjereni na intenzivniju suradnju s ključnim partnerima, turističkim agencijama i aviokompanijama radi dodatnog unapređenja prometne povezanosti Hrvatske s njemačkim gostima. Poseban fokus bit će na suradnji s digitalnim medijima, influencerima i modernim komunikacijskim platformama koje imaju sve važniju ulogu u promociji destinacija i donošenju odluka o putovanjima“, komentirao je Draghicchio, dodajući kako velik odaziv turističkih profesionalaca, medija i turističkih udruga iz Berlina i okolice na otvorenju ureda potvrđuje snažan interes za Hrvatsku na ovom području.

Događanju su, između ostalih, prisustvovali predstavnici medija kao što su Travelbook, BILD.de, T-Online.de, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Berliner Zeitung, Elle, Funke Mediengruppe, Fenix Magazin, državna televizija RBB te stručni medij Counter vor9. Osim njih, otvaranju ureda nazočili su i predstavnici ADAC-a i PiN Campa, kao i turoperatora Select Travel, Croatia Airlinesa, Udruge slobodnih putničkih agencija ASR te dviju važnih njemačkih turističkih udruga na saveznoj razini; Deutscher Reiseverband – DRV i Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft – BTW. Uz njh, prisutna su bila i druga nacionalna turistička predstavništva koja djeluju u Berlinu, primjerice ona iz Španjolske, Velike Britanije, Poljske, Bugarske i Češke.

Dodajmo kako su uzvanici ovom prilikom kušali hrvatske tradicionalne gastronomske specijalitete, dok je poseban glazbeni ugođaj svojim nastupom upotpunila Klapa Sveti Juraj.