"Ako se nastaviš igrat Boga, gorit će...": Ovo je poruka koja je stigla poduzetniku

Na vidjelo izlazi sve više detalja slučaja koji je šokirao Veliku Goricu.

Četveročlanoj skupini koju se, prema sumnjama, povezuje s iznudom poduzetnika Marijana Kulaša, ali i podmetanjem požara i paleži njegova dva skupocjena vozila - određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, javlja Dnevnik Nove TV.

U požaru su izgorjela još tri vozila, ali i velik dio zgrade u kojoj živi nekoliko obitelji. Šteta je procjenjena na više od milijun eura.

Sumnja se da iza cijelog plana s ucjenom stoji 23-godišnja djevojka.

Poduzetnik nije pristao na njihove zahtjeve već je sve prijavio policiji.

"Poslali su dvije prijeteće poruke, na jednoj je bilo da će zapaliti sve zgrade koje gradim i poslovne prostore i ako to ne ispoštujem da će nastaviti sa svojim djelima", rekao je Kulaš za Dnevnik Nove TV.

"I poslali su u međuvremenu i poruku di su stavili taj bitcoin račun, meni jako nepoznat i tražili su nerealno sedam milijuna eura. I to da imam ne bi nikad dao", poručio je poduzetnik za Dnevnik Nove TV.

Kulaš je kazao da mu je otac 23-godišnjakinje prodao gradilište.

"Ni ručak, ni večera, nikad u životu s curom nisam pojeo ni sendvič, kamoli nešto drugo, ali ljudi će uvijek pisat ono što oni misle. Ali najbitnije je da su ljudi u zgradi ostali živi i zdravi, naravno da imaju posljedice. A ja onima koji su to napravili poručujem da ću sve zakonske regulative iskoristiti da će im jako jako teško biti izići odande", zaključio je Kulaš.