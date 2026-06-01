Splitska policija traži ovog muškarca: Ako ste ga vidjeli, zovite 192!

U Splitu, 12. svibnja 2025. godine oko 10.10 sati, u stambenoj zgradi na adresi Doverska 21 počinjeno je kazneno djelo teške krađe na osobito drzak način na štetu 85-godišnje žene, kojom prilikom je iz novčanika otuđen novac.

Splitska policija objavila je fotografiju muškarca starije životne dobi za kojeg se pretpostavlja da vjerojatno ima saznanja o okolnostima u svezi s tim kaznenim djelom.

- Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o osobi sa fotografije ili o okolnostima ovog događaja da nazovu policiju na broj 192 ili da informacije dostave putem elektroničke pošte na adresu: splitsko-dalmatinska@policija.hr - izvijestili su iz PU SD.