Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture i religije za 2027. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture i religije za 2027. godinu, s ciljem prikupljanja prijedloga programa, projekata i aktivnosti koji će poslužiti kao temelj za planiranje proračunskih sredstava u sljedećoj godini.

Iz Županije ističu kako prijave na ovaj poziv ne predstavljaju odluku o financiranju, niti obvezuju Splitsko-dalmatinsku županiju na dodjelu sredstava, već služe za utvrđivanje i evidentiranje javnih potreba u navedenim područjima te za pripremu Proračuna za 2027. godinu.

Sredstva za javne potrebe u području kulture osiguravaju se za djelatnosti i programe sukladno članku 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, dok su sredstva predviđena i za programe iz područja tehničke kulture te za aktivnosti i projekte religijskih zajednica.

Predlagatelji programa dužni su uz prijavu dostaviti ispunjeni Obrazac 1, koji uključuje podatke o prijavitelju, podatke o projektu, programu ili aktivnosti te detaljan troškovnik provedbe programa.

Troškovnik mora sadržavati specifikaciju svih potrebnih troškova, kao i plan financiranja s jasno navedenim izvorima sredstava. Potrebno je iskazati sredstva koja prijavitelj osigurava iz vlastitih ili drugih izvora, kao i iznos koji planira zatražiti od Splitsko-dalmatinske županije. Svi troškovi trebaju biti prikazani u tekućim cijenama.

Prijedlozi se dostavljaju elektroničkim putem na adresu pisarnica@dalmacija.hr, uz naznaku: „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture i religije za 2027. godinu, KLASA: 612-01/26-01/1“.

Rok za dostavu prijedloga istječe 15. rujna 2026. godine u 15:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija poziva ustanove, udruge, organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i druge zainteresirane predlagatelje da dostave svoje prijedloge kako bi potrebe u područjima kulture, tehničke kulture i religije bile pravodobno uključene u planiranje županijskog proračuna za 2027. godinu.

Više informacija, cjeloviti tekst Javnog poziva, kao i svu potrebnu dokumentaciju, možete naći na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.