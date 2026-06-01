Pašalić juri povijesni trenutak u dresu Vatrenih

U aktualnom kadru hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić je po broju nastupa najbliži “stotki”, piše HNS.

Iako su mu misli trenutačno usmjerene isključivo nadolazećoj svjetskoj smotri, Mario itekako razmišlja o stotom nastupu za Vatrene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Donedavno mi to nije bio cilj, no sada, kada sam blizu i kada igram sve više utakmica, to postaje cilj. Naravno, imajući u vidu da nije velik broj igrača imao tu čast i privilegij 100 puta odjenuti sveti dres. Sada je fokus na Svjetskom prvenstvu, ali nadam se da ću imati tu priliku. Trenutačno je najbitnije da budem zdrav za prvenstvo”.

O susretu s Belgijom…

“Nadam se da ćemo gledati najbolju Hrvatsku. Neki su se priključili prije, neki, poput mene, kasnije. Odradili smo nekoliko dobrih taktičkih treninga i spremni smo za sutra. Belgija je jako dobar protivnik i bit će dobar test da vidimo na čemu još moramo raditi i što moramo ispraviti. I sam u klubu imam suigrača iz Belgije, tako da znam o kakvoj se kvaliteti radi. Bit će dobar test za prvu utakmicu protiv Engleske. Nakon ove utakmice imat ćemo još dva tjedna za pripremu”.

O sezoni u Atalanti…

“Prvi dio sezone bio je turbulentan, bilo je uspona i padova. Drugi dio bio je puno bolji. Statistički je sezona bila jako dobra. Minutaža je mogla biti i bolja, ali sada sam svježiji za ono što nas čeka. Spreman sam i jedva čekam Svjetsko prvenstvo”.

O sustavu s tri igrača…

“S obzirom na to da se kroz cijelu karijeru prilagođavam, kako u klubu tako i u reprezentaciji, nije mi problem odigrati bilo što. Sada imamo i tu opciju s tri otraga, a izbornik će odlučiti kako ćemo igrati u kojoj utakmici. Odgovara mi jer i u klubu igram s tri otraga, znam kretnje bočnih igrača i napadača. Odgovara mi”.

O razgovorima sa suigračem Sulemanom u ganskoj reprezentaciji…

“Razgovarali smo o tome, treća utakmica je protiv njih i on je jedva čeka. Očekivanja su sigurno prolazak skupine, a poslije ovisno o ždrijebu i protivnicima koje ćemo dobiti. Pokazali smo, posebno na svjetskim prvenstvima, da možemo ravnopravno igrati sa svima. Bitno je da dođemo zdravi, siguran sam da ćemo biti spremni i da ćemo to pokazati”.