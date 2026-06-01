Balašević je otpjevao stih 'sve prave ljubavi su tužne'… a tek ova priča o Halidu i Sejdi

Regionalnim medijima proširila se vijest da je nakon teške bolesti preminula udovica Halida Bešlića, Sejda Bešlić.

Upravo zbog bolesti Sejda je u listopadu prošle godine propustila i ispraćaj neprežaljenog Halida. Sejda nije bila ni na komemoraciji, a regionalni mediji tada su pisali da joj je noć prije pozlilo te je uz nju dežurala Hitna pomoć u njihovom domu, javlja Dnevnik.hr.

Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika.

Sejda i Halid bili su u braku više od pet desetljeća.

Iza njih ostao je sin Dino.

Prije nego što je preminuo, Halid je objavio pjesmu ''Sejda'', koju je skladao Miligram. Pjesma je bila posveta ženi koja je desetljećima stajala uz Halida Bešlića i koju je pjevač često nazivao svojom najvećom životnom podrškom.