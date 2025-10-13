Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića

Brojni kolege, prijatelji, obožavatelji i obitelj odali su počast kralju narodne glazbe, Halidu Bešliću, na komemoraciji u Sarajevu, ali jedno mjesto ostalo je prazno.

Halidova supruga Sejda danas nije prisustvovala ni komemoraciji niti samom sprovodu supruga Halida.

Tijekom noći joj je pozlilo, pa su liječnici i hitna pomoć dežurali u njezinoj blizini na Ciglanama, pružajući joj svu potrebnu njegu i podršku, piše Kurir.

Podsjetimo, Halid Bešlić bio je jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih folk i zabavnih pjevača, s karijerom koja je trajala više od četiri desetljeća.

Rođen je 20. studenoga 1953. u Knežini, kod Sokolca u Bosni i Hercegovini. Danas je pokopan u Sarajevo na groblju Bare.