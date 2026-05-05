Izvještaj prve finalne utakmice Splitske košarkaške lige 25/26: KK Dems poveo u seriji protiv Adriatic OG-a

U prvoj finalnoj utakmici gledali smo sve što bi jedno finale trebalo sadržavati, čvrstu igru, visok intenzitet i dobre poteze. Iako smo u najavi susreta označili Adriatic OG kao favorite za titulu, na terenu smo gledali malo drukčiji omjer snaga nego smo očekivali. Iako je momčad Demsa na utakmicu stigla sa samo 7 igrača, kvaliteta njihovih glavnih igrača je došla do izražaja.

Nakon prvih nekoliko minuta kad smo gledali igru „koš za koš“, Dems se odvaja na dvoznamenkastu razliku, koja je do pred kraj utakmice varirala između 15 i 20 poena prednosti. Usprkos velikoj želji i borbi momčad Adriatica nije imala svoj šuterski dan, osim kapetana Hrvoja Marina koji je trice gađao pomalo nevjerojatnih 5/7 i utakmicu završio sa 18 poena.

Uz njega se u poraženoj momčadi istaknuo i Duje Ferić sa 19 poena. Kod pobjednika glavnu riječ su preuzeli igrači od kojih se takvo što i očekuje u finalu, Zvonko Buljan je ubacio čak 36 poena uz 7 asistencija, dok je Nenad Delić ubacio 25 poena uz 12 skokova. Nevjerojatan je podatak da su njih dvojica košem ili asistencijom sudjelovali u čak 80 poena svoje momčadi od ukupnih 93. Druga finalna utakmica se igra u vikendu pred nama, a nakon nje ćemo dobiti odgovor, je li Dems uspio obraniti naslov prvaka ili će Adriatic izboriti majstoricu i produžiti nade u vraćanje pehara u svoje vitrine.

