Bulj za legalizaciju marihuane: "Više se marihuane konzumira u Zagrebu nego u Amsterdamu"

Na sjednici Gradskog vijeća Sinja, održanoj u ponedjeljak, gradonačelnik Miro Bulj otvoreno je iznio svoj stav o legalizaciji marihuane, naglasivši da podržava takvu mogućnost isključivo za punoljetne osobe. Istodobno je upozorio na problem zlouporabe droga, tvrdeći da pojedinci novac zarađen od prodaje teških droga ulažu u nekretnine na području Sinja i obale, iako nije naveo o kome je riječ.

"Nikada nisam bio niti sam to ikada rekao da se marihuana legalizira za sve. Od prava na potrošnju marihuane moraju biti izuzete sve maloljetne osobe i to mora biti pod najstrožom kontrolom. Danas se djeci, naročito učenicima pred školama, dilaju ne samo marihuana već i teške droge. U Hrvatskoj se marihuana konzumira u rekordnim količinama, putem crnog tržišta. Više se marihuane konzumira u Zagrebu nego u Amsterdamu gdje se legalno može nabavljati. I u Sinj se uvoze teške droge koje se dilaju i djeci pa pojedinci u našem gradu kupuju cijele ulice i stvaraju carstva od novca pribavljenog kriminalom na štetu djece" kazao je Bulj.

Rasprava se dodatno zaoštrila kada je vijećnik Igor Vidalina (HDZ) zatražio pojašnjenje o tome tko stoji iza takvih aktivnosti. Uslijedila je žustra razmjena riječi, tijekom koje je Bulj ustvrdio da je jedan od dilera povezan s Vidalinom, da bi potom ublažio izjavu govoreći o njegovim „sponzorima“.

Slične optužbe Bulj je iznosio i ranije, prozivajući osobe iz Vidalinina okruženja za stjecanje imovine novcem sumnjivog podrijetla. U više je navrata pozvao Poreznu upravu i druge institucije da ispitaju porijeklo tog novca.

U jednom od prethodnih sukoba Vidalina je od gradonačelnika zatražio da javno otkrije identitet osobe o kojoj govori, no Bulj je tada odgovorio da će informacije iznijeti nadležnim tijelima. Do sada nije poznato je li to učinio.