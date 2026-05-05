Milan na rubu: Bez Lige prvaka prijeti im odlazak Modrića?

Težak poraz od Sassuola doveo je Milan u nezavidan položaj u borbi za Ligu prvaka. Sa samo dva boda prednosti ispred četvrtoplasiranog Juventusa i tri ispred petoplasirane Rome, u klubu su se upalili svi alarmi. Rossoneri su, osim u uvodna tri kola, cijelu sezonu proveli na pozicijama koje vode u elitno natjecanje, a sada im prijeti da na samom kraju sve prospu.

Neuspjeh u plasmanu među prva četiri kluba značio bi drastično smanjenje ambicija projekta, vjerojatni odlazak trenera Massimiliana Allegrija i Luke Modrića te prijelazni rok s vrlo ograničenim budžetom, piše La Gazzetta dello Sport a prenosi Index.

Allegrijeva budućnost ovisi o Ligi prvaka

Plasman među četiri najbolje momčadi automatski bi produžio ugovor Massimiliana Allegrija do 2028. godine, dok bi u suprotnom ugovor ostao na snazi do ljeta 2027. Ipak, uprava bi ga mogla zadržati kako ne bi ulazio u zadnju sezonu s ugovorom koji istječe, no ključni problem nije trajanje suradnje, već plan za pojačanja. Bez Lige prvaka, kupovna moć Milana na tržištu smanjila bi se za gotovo stotinu milijuna eura.

S obzirom na to da se Allegri vratio pod uvjetom da će se od druge sezone boriti za naslov prvaka, neuspješan završetak sezone 2025./26. potaknuo bi ga na ozbiljno preispitivanje ostanka. Njegove sumnje u mogućnost borbe za drugu zvjezdicu bile bi još veće ako bi se istovremeno pojavila prilika za preuzimanje reprezentacije. U tom slučaju, klub bi morao tražiti novog trenera, a pronaći nekoga uspješnijeg od Allegrija bio bi iznimno težak zadatak.

Neuspjeh bi otjerao Modrića i onemogućio dolazak pojačanja

Dok u klubu vlada optimizam da će Luka Modrić ostati ako se osigura Liga prvaka, završetak sezone izvan prve četiri pozicije značio bi kraj sna o njegovom ostanku. Hrvatski veznjak prihvatio je doći u klub za koji navija od djetinjstva s jasnim ciljem osvajanja trofeja.

Milan bez značajnih ulaganja u jačanje momčadi tu ambiciju ne bi mogao ispuniti ni u sezoni 2026./27. Osim toga, izostanak iz najprestižnijeg europskog natjecanja znatno bi umanjio privlačnost kluba za vrhunske igrače.

Time bi se smanjile i šanse za dovođenje igrača koji se smatraju ključnima za izgradnju snažnije momčadi, poput Goretzke u veznom redu te jednog od napadača kao što su Sorloth, Gonçalo Ramos ili Jackson.