Upozorenje potrošačima: Povlači se proizvod zbog opasne bakterije

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda GREEN BOX LIMITED ENOKI GLJIVE 100g, (CENDAWAN ENOKI, ENOKI MUSHROOM), oznake G22030, bar koda 6936489101348, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Dobavljač: Asia Express Food, Kampen, Nizozemska

Maloprodaja: Gorkhas and Associates d.o.o., Zagreb

Podrijetlo proizvoda: Kina

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod