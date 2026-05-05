Close Menu

Najljepši poklon za Sudamju: Promovirana slikovnica „Split u našim očima“

Djeca su pokazala svu svoju kreativnost

U Centru za pružanje usluga u zajednici Maestral održana je promocija slikovnice „Split u našim očima“, koju su izradila djeca korisnici usluge poludnevnog boravka.

Riječ je o programu u kojem djeca ne žive u ustanovi, već svakodnevno dolaze na uslugu boravka s ciljem resocijalizacije i prevencije potrebe za njihovim smještajem.

Slikovnica je nastala na inicijativu odgojiteljice Filipe Dore Ćapeta, a kroz dječju perspektivu donosi jedinstven prikaz Splita, ističući pritom kreativnost i potencijal djece uključene u rad Centra.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1