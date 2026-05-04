Auto sletio s kolnika, poginula 20-godišnja osoba

U Breznici Našičkoj večeras oko 19.35 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna mlada osoba, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je osobni automobil sletio s kolnika. Na mjestu događaja preminula je osoba rođena 2006. godine.
U nesreći su ozlijeđene još dvije osobe, koje su prevezene u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje im je pružena liječnička pomoć.
Zbog očevida koji je u tijeku promet na toj dionici ceste je zatvoren.
