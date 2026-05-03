Ovacije za kraj jedne ere: Tereza Kesovija dirnula Split do suza

Nakon više od šest desetljeća impresivne karijere, Tereza Kesovija oprostila se od splitske publike velikim i emotivnim koncertom na Starom placu. Veza između ove glazbene dive i Splita traje još od njezina nastupa na Splitskom festivalu i nezaboravne izvedbe pjesme “Nima Splita do Splita”, koja je obilježila generacije.

Stari plac bio je ispunjen publikom svih uzrasta – od dugogodišnjih obožavatelja do mlađih generacija koje su odrasle uz njezine pjesme. Tijekom cijelog koncerta vladala je posebna atmosfera, a publika je gotovo svaku pjesmu pjevala zajedno s njom, stvarajući snažan osjećaj zajedništva i zahvalnosti.

Na samom kraju večeri uslijedili su i dirljivi trenuci priznanja i zahvale. Ivica Propadalo uručio joj je nagradu u ime Porina, dok je Nenad Vilović priznanje predao u ime skladatelja grada Splita. U ime kolega glazbenika zahvalio joj je i Đorđi Peruzović, istaknuvši njezin neizmjeran doprinos glazbi i trajnu inspiraciju mladim generacijama.

Poseban dar uručio joj je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta – sliku akademskog slikara Josipa Botteri Dini s motivima svetog Vlaha i svetog Duje, simbola Dubrovnika i Splita. Uz to, umjetnica je primila i cvijeće te dugotrajan pljesak publike koja ju je ispratila stojeći.

Večer je završila u snažnim emocijama, uz pjesmu, suze i osmijehe, potvrđujući koliko je Tereza Kesovija ostavila dubok trag u srcima svoje publike.