Hajduk je na Poljudu u utakmici SuperSport HNL-a pobijedio Varaždin 3:1 nakon preokreta i tako prekinuo negativan niz od tri utakmice bez pobjede. Utakmicu je obilježio povijesni trenutak u kojem su po prvi put u povijesti lige na suprotnim stranama stajala dva brata kao vratari, Toni Silić za Hajduk i Josip Silić za Varaždin.

Garcia: Zadovoljan sam, ovaj put je pristup bio dobar

Trener Hajduka Gonzalo Garcia konačno je, iz osmog pokušaja, uspio pobijediti momčad Nikole Šafarića. "Imali smo puno remija, a često sam osjećao da smo mogli i pobijediti. U prvoj ovosezonskoj utakmici nismo bili dobri, ali u iduće dvije smo zaslužili više. Danas smo opet bili bolji i slavili, ali bilo je jako teško", izjavio je Garcia, piše Index.

Posebno je pohvalio 18-godišnjeg Roka Gabrića, koji je ušao na poluvremenu. "Sve je zatvorio u obrani, a nije mu bilo lako ući. Radio je i trenirao dobro, a ovo mu je prvi put da igra na ovom stadionu. Sretan sam zbog njega, igrao je jer je to zaslužio, a ne zato što je mlad."

Komentirao je i vratarski dvoboj braće: "Tonijev brat je odigrao sjajnu utakmicu, sigurno mu je lijepo bilo doći kući. Roditelji moraju biti ponosni."

Najviše ga je obradovao pristup momčadi. "Zadovoljan sam. Prije sam bio ljut jer se ne smije događati da netko želi pobjedu više od nas. Mi smo Hajduk, to je ovdje nedopustivo. Ovaj put sam bio sretan, bilo je jako dobro. Puno smo stvarali i kreirali. Nije bilo lako, ali sam uživao."

Garcia o Melnjaku: Vjerojatno me mrzio, bilo bi pametno da produži ugovor

Garcia se osvrnuo i na učinak pojedinaca, Darija Marešića i Darija Melnjaka. "Darija jako dobro poznajem, bio je vrlo dobar. Sretan sam što je u Hajduku. Mora se još prilagoditi jer je ovdje drugačije nego u Istri."

Posebno je zanimljiv bio njegov komentar o Melnjaku, iskusnom beku koji je na početku sezone bio u drugom planu. "Melnjak me vjerojatno mrzio na početku sezone, ali Hrgović je bio sjajan. Melnjak je fantastičan momčadski igrač, ali i vrlo kvalitetan. Luksuz ga je imati s nama. Znam neke stvari i mislim da bi mu bilo pametno produžiti ugovor. Jako nam je bitan", poručio je Garcia.

Za kraj, najavio je sljedeći derbi s Dinamom 9. svibnja na Maksimiru. "Dat ćemo sve od sebe protiv ekipe koja je pokazala da je najbolja u ligi. Naši su momci spremni i vjerujem da ćemo biti dobri", zaključio je trener Hajduka.