170 godina tradicije pretočeno u knjigu: U Kaštel Novom predstavljena monografija "S glazbom kroz život"

U Kaštel Novom večeras je održana svečana promocija monografije 170 godina puhačkoga orkestra u Donjim Kaštelima – "S glazbom kroz život".

Riječ je o monografiji u nakladi HGD-a Zrinski Donja Kaštela, koja je rezultat petogodišnjega istraživačkog i izdavačkog projekta, a donosi pregled preko 170 godina duge i bogate glazbeno-društvene baštine (Donjih) Kaštela te svjedoči o istaknutoj ulozi orkestra i njegovih članova, ali i drugih suradničkih udruga i zaslužnih pojedinaca u životu lokalne zajednice.

Monografiju potpisuju autori Krešimir Kužić i Toni Bartulin sa suradnicima Dinom Vuletin Borčić, Katarinom Vuletin, Anjom Kuzmanić i Antom Vuletinom.

Svojom bogatom građom i izvornošću ova monografija nadilazi lokalne okvire te će zasigurno biti zanimljiva i čitateljima izvan Kaštela, dok Kaštelanima, a osobito glazbarima i njihovim obiteljima, može biti na ponos jer je temeljito i na najbolji mogući način predstavila bogatu glazbenu tradiciju koja, srećom, traje i danas – navodi etnomuzikolog, muzikolog, skladatelj i dirigent Vladan Vuletin u svojoj recenziji ove znanstveno stručne monografije.

Obrađena tema važna je s gledišta kulturne povijesti i povijesti svakodnevice, a uz to je, s podacima o djelovanju glazbenih društava, njihovu repertoaru i njihovoj ulozi u društvenom životu mjesta, relevantna i za muzikologiju te za druge društvene i humanističke znanosti – dio je druge recenzije dr. sc. Zdravke Jelaska Marijan s Hrvatskoga instituta za povijest.

U večerašnjem programu monografiju su predstavili autori Krešimir Kužić i Toni Bartulin, suradnici Dina Vuletin Borčić, Katarina Vuletin i Ante Vuletin, te stručne recenzentice Ankica Babin i Renata Dobrić.

- U Kaštel Novom je 1852. godine osnovana Narodna kaštelanske glazba. Ova knjiga nije samo monografija, ona je ostvarenje dugogodišnje želje. Prije 5 godina stvoreni su uvjeti za ostvarenje naših želja te smo krenuli prikupljati materijal za monografiju. Rezultat iscrpnog rada, zbog kojeg smo tu nije samo kronika jednog društva nego vrijedan presjek kulturnog i društvenog života Donjih Kaštela. Ona govori o generacijama glazbara koji su svojim trudom i entuzijazmom stvarali ono što danas imamo. Danas imamo najstarije hrvatsko glazbeno društvo kojim se ponosimo. Ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ove monografije te nam ostavili jedan jako vrijedan povijesni materijal generacijama koje dolaze iza nas, kazao je predsjednik HGD Zrinski, Toni Barlulin.