Gužve na ulazima na Stari plac uoči koncerta Tereze Kesovije

Na ulazima na Stari plac večeras su zabilježene gužve uoči koncerta Tereze Kesovije, koji se održava u sklopu Sudamja.

Velik broj građana i posjetitelja pristiže na lokaciju, a ulazak na koncertni prostor odvija se postupno, što je dovelo do stvaranja većih redova na ulazima. Organizatori na terenu reguliraju protok ljudi kako bi se osigurala sigurnost svih prisutnih.

Zbog povećanog priljeva publike i organizacije događanja, promet u okolnim ulicama privremeno je zatvoren, pa se vozačima savjetuje izbjegavanje tog dijela grada.

Unatoč gužvama, atmosfera među okupljenima je dobra, a interes za koncert potvrđuje veliku popularnost Tereze Kesovije. O tome svjedoči i činjenica da je koncert prvotno trebao biti održan u HNK Split, ali je preseljen na veći prostor Starog placa.