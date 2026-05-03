Stari plac će biti pun do posljednjeg mjesta. Bacite oko, pogledajte tko će sve uživati u Terezinim hitovima

Stari plac iz minute u minutu sve se više puni uoči koncerta Tereze Kesovije, a već sada je vidljivo kako će večer proteći u znaku odlične atmosfere.

Među okupljenima prevladavaju vesela i nasmijana lica, a na koncert pristižu obožavatelji svih generacija – od onih koji godinama prate njezinu karijeru do mlađe publike koja tek otkriva njezine bezvremenske hitove.

Razgovori, smijeh i iščekivanje ispunili su prostor, dok se redovi sjedalica ubrzano popunjavaju. Kako se bliži početak koncerta, uzbuđenje među publikom dodatno raste, a Stari plac sve više poprima izgled ispunjenog koncertnog prostora spremnog za glazbeni spektakl.