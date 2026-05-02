Oženio se Baćo

Bivši saborski zastupnik HDZ-a Ante Bačić Baćo u petak je uplovio u bračnu luku s djevojkom Ivonom Ljubić.

Svečana ceremonija i svadbena proslava održane su u Širokom Brijegu, rodnom mjestu mladenke, gdje su se okupili brojni uzvanici kako bi proslavili ovaj poseban dan s mladencima.

Za glazbeni ugođaj pobrinula se pjevačica Domenica, koja je dodatno uljepšala večer izvedbom pjesme “Molim te, ostani” Tereze Kesovije, uz koju je otplesan i prvi ples mladenaca. Vesela atmosfera i emotivni trenuci zabilježeni su brojnim snimkama koje su ubrzo preplavile društvene mreže.