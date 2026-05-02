Trajekti voze po izmijenjenom redu: Provjerite prije nego krenete

Pred kraj produženog vikenda u pomorskom prometu nema većih poteškoća, no uvedene su brojne izmjene u plovidbenom redu koje bi putnici trebali provjeriti prije putovanja.

Najviše promjena odnosi se na nedjelju, 3. svibnja.

Na liniji Biograd – Tkon plovidba će se odvijati prema redu vožnje za radni dan, ali bez ranih jutarnjih polazaka iz Tkona u 5:30 sati te iz Biograda u 6:00 sati.

Na relaciji Zadar (Gaženica) – Preko uvode se dodatne linije. Iz Zadra trajekti će isploviti u 8:30, 10:30 i 12:15 sati, dok će iz Preka povratne linije biti u 9:15, 11:30 i 13:00 sati.

Dodatni polasci uvedeni su i na liniji Iž Mali (Bršanj) – Zadar (Gaženica), gdje će trajekt iz Iža isploviti u 16:50, a iz Zadra u 18:10 sati.

Iz Splita su zabilježene promjene termina na više linija. Trajekt za Stari Grad isplovit će u 21:00 sat umjesto u 20:30, dok će trajekti za Rogač i Supetar polaziti u 21:30 sati, što je također kasnije u odnosu na uobičajene termine.

Za liniju Split – Vis uveden je i dodatni polazak u 9:00 sati, uz povratak iz Visa u 12:00 sati.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere točne termine kako bi izbjegli gužve i moguće neugodnosti.