Srbinu je ovaj potez bio previše: Ostavio 45-godišnjeg Hrvata na parkiralištu!

Pijani 45-godišnji Hrvat izazvao je dramatičan incident na austrijskoj autocesti A9 Pyhrnautobahn kada je tijekom vožnje, sjedeći na mjestu suvozača, iznenada povukao ručnu kočnicu i doveo vozilo u opasno proklizavanje na mokroj cesti. Vozaču, 55-godišnjem Srbinu je bilo previše pa ga je ostavio na parkiralištu. Policija je protiv obojice pokrenula postupke.

U večernjim satima 14. travnja 2026. na A9 Pyhrnautobahn dogodio se ozbiljan incident koji je mogao završiti tragično. Prema policijskom izvješću, 45-godišnji muškarac pod snažnim utjecajem alkohola povukao je ručnu kočnicu dok se nalazio na mjestu suvozača u vozilu u pokretu.

Incident se zbio oko 22 sata, neposredno prije naseljenog područja Maisdorf u općini Schlierbach. Vozilom je upravljao 55-godišnji državljanin Srbije koji je izjavio da je njegov suputnik, državljanin Hrvatske, iznenada i snažno aktivirao ručnu kočnicu. Zbog mokre kolničke površine uslijed kiše, automobil je izgubio stabilnost i počeo proklizavati, čime je ozbiljno ugrožena sigurnost svih sudionika u prometu.

Vozač ostavio pijanog Hrvata

Vozač je uspio zaustaviti vozilo te je potom ostavio alkoholiziranog suvozača na parkiralištu uz autocestu Maisdorf. Nakon toga je putem hitnog poziva obavijestio policiju o incidentu.

Policija je dodatno utvrdila da vozač nije posjedovao važeću vozačku dozvolu, što dodatno komplicira okolnosti ovog slučaja. Protiv obojice sudionika pokrenuti su odgovarajući postupci.

Ovaj događaj još jednom naglašava ozbiljne opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola, ali i neodgovornog ponašanja putnika, koje može imati dalekosežne posljedice za sigurnost na cestama, piše Fenix magazin.