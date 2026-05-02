Evo koliko bismo mogli gorivo plaćati od utorka

Nakon zatvaranja burzi RTL neslužbeno doznaje koje bi trebale biti cijene goriva od utorka, u slučaju da se Vlada ne odluči na novo ograničenje.

Tako bi sa sadašnjih 1.64 eura, cijena benzina porasla za 5 centi i iznosila bi 1.69 eura. Što se tiče dizela, ograničena cijena mu je trenutno 1.78 eura i pala bi za 6 centi te bi iznosila 1.72 eura. Plavi dizel također pojeftinjuje. Sa sadašnjih 1.29 eura, cijena bi mu trebala pasti za 7 centi na 1.22.

Vlada će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu i odrediti cijene koje će vrijediti iduća dva tjedna.