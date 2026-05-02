Poslušajte ovu legendarnu prvomajsku izjavu Splićanke: 'Baš ste mene neradnicu našli...'

Diljem zemlje jučer se slavio Međunarodni praznik rada. Građani su ga proveli na otvorenom uz tradicionalni besplatni grah, a podijeljeno je desetak tisuća porcija.
Iako radnici u Hrvatskoj nisu prosvjedovali, poruka je od grada do grada ista - žele veća radnička prava i plaće. Ipak, ne žale se svi.
"Baš ste mene neradnicu našli. Ja vam ne radim, mene muž izdržava. Muž radi u državnoj firmi i njemu je super, a ne znam kako je kod privatnika", rekla je za RTL Vesna iz Splita.
