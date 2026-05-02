Varoš u znaku balinjera: Utrka kareta vratila mnoge u djetinjstvo

U srcu splitskog Varoša danas je oživjela jedna od najdražih uspomena starijih generacija – utrka kareta na balinjere. Na Kragića poljani, točno u 16 sati, okupili su se brojni sudionici i znatiželjnici kako bi svjedočili povratku tradicije koja je nekada bila neizostavan dio djetinjstva u Dalmaciji.

Drvene konstrukcije, improvizirani upravljači i prepoznatljiv zvuk balinjera ponovno su zavladali ulicama, barem na kratko, vraćajući duh nekih jednostavnijih vremena. Sudionici su se spustili niz stazu, pokazujući spretnost, ali i kreativnost u izradi svojih kareta, no zajedničko svima bilo je – dobra zabava i natjecateljski duh.

Posebnu čar događaju dali su brojni gledatelji koji su bodrili natjecatelje i s nostalgijom promatrali prizore koji su ih vratili u vlastitu mladost. Mlađi su, pak, imali priliku iz prve ruke vidjeti kako su se nekada djeca zabavljala bez tehnologije i gotovih igračaka, uz puno mašte i snalažljivosti.

Vrijedi istaknuti kako je interes bio velik već i tijekom same najave događaja, kada je u prostorijama Gradskog kotara Varoš održana radionica izrade kareta. Upravo su ti domaći, ručno izrađeni kareti danas bili glavne zvijezde staze, a njihovi “vozači” pokazali su da tradicija još uvijek živi.

Za one koji ne znaju, karet se sastoji od pravokutne daske od drvene šperploče koja služi kao sjedište. Na nju su pričvršćene stražnja, nepokretna osovina i prednja, pokretna osovina. Na stražnjoj se nalaze dva manja kuglična ležaja postavljena izvan gabarita daske, dok je na prednjoj, u sredini, smješten jedan veći kuglični ležaj, u narodu poznat kao balinjera. Prednja osovina, dijelom koji izlazi izvan gabarita daske, služi i kao upravljač, zahvaljujući središnjem spoju s prednjim dijelom daske. Zbog većeg prednjeg ležaja, prednji dio kareta blago je uzdignut u odnosu na stražnji. Vožnja se sastoji od spuštanja niz padinu, najčešće po asfaltu, pri čemu nastaje prepoznatljiv zvuk zujanja, pomalo nalik buci automobila.

Utrka je protekla u veselom i sigurnom ozračju, uz smijeh, navijanje i povremene uzdahe kada bi neki od natjecatelja izgubio kontrolu ili se morao snaći u vožnji nizbrdo. Ipak, sve je završilo bez ozbiljnijih incidenata, a najvažnije od svega – uz puno zadovoljnih lica.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo odazivom te poručili kako im je cilj ovakvim događanjima očuvati duh starih vremena i prenijeti ga na mlađe generacije. Sudeći prema atmosferi i interesu, utrka kareta u Varošu ima potencijal postati lijepa tradicija koja će se iz godine u godinu s nestrpljenjem iščekivati.