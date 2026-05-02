Hrvat na Interpolovoj tjeralici, traže ga zbog šverca droge u Švedskoj

Nikola Vrabec (43) nalazi se na Interpolovoj crvenoj potjernici koju je raspisala Švedska zbog sumnje na niz najtežih kaznenih djela povezanih s narkoticima. Crvena potjernica služi kao međunarodni zahtjev policijama diljem svijeta da lociraju i privremeno privedu traženu osobu.

U Vrabecovu slučaju švedsko pravosuđe optužbe svrstava u najtežu kategoriju kaznenih djela povezanih s narkoticima. Takvi slučajevi uključuju velike količine droge, organizirane kriminalne strukture i ozbiljan utjecaj na sigurnost i javno zdravlje. Za takva kaznena djela u Švedskoj se izriču dugotrajne zatvorske kazne, ovisno o opsegu kriminala i ulozi optuženih.

Prema švedskim sudskim izvorima, Vrabec je osumnjičen za sedam slučajeva posebno teškog krijumčarenja droge te još četiri slučaja najtežih kaznenih djela vezanih uz narkotike. Postupak protiv njega vodi se pred Općinskim sudom u Malmöu.

Dokazi se temelje na komunikaciji iz enkriptiranog sustava EncroChat

Švedski istražitelji dovode ga u vezu s opsežnom mrežom krijumčarenja droge. U istom predmetu optuženi su i Ahmed Abdullahi Farah, poznat kao "Gambino" i povezan s kriminalnom skupinom Dödspatrullen te 31-godišnji Mohammad Al-Hussein.

Dio dokaza temelji se na komunikaciji iz enkriptiranog sustava EncroChat, koji su vlasti uspjele probiti i analizirati, pisali su švedski mediji, a sustav je koristilo više različitih krijumčara. Farah se sumnjiči za tri slučaja posebno teških kaznenih djela vezanih uz drogu i jedno teško krijumčarenje, dok se Al-Husseinu na teret stavljaju četiri takva kaznena djela te jedan slučaj krijumčarenja.

Svi su u bijegu

Djela koja mu se stavljaju na teret počinjena su između 16. srpnja 2020. i 30. siječnja 2021. na području Tomelille, Kävlingea, Malmöa i Trelleborga na jugu Švedske. Postupak je pokrenut 30. svibnja 2023., a Vrabec se trenutačno nalazi izvan dosega švedskih vlasti.

Sva trojica su u bijegu i za njima su raspisane međunarodne potjernice. Vrabec se, prema dostupnim informacijama, dovodi u vezu s još najmanje dva velika slučaja trgovine drogom koji su trenutačno pred švedskim sudovima. Potjernica za njim i ostalim osumnjičenicima posljednji je put obnovljena 17. svibnja 2024. godine, piše Index.