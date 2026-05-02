Pogledajte koliko košta kilo trešanja na splitskom Pazaru (pa pretvorite u kune)

Napravili smo đir po splitskom Pazaru i provjerili kakve su cijene ove sunčane subote.

Ponuda je šarena i bogata, štandovi puni svježeg voća i povrća, a kupaca ne nedostaje, ima i domaćih i turista koji rado zastanu i razgledaju što se nudi.

Cijene, što je i očekivano, variraju ovisno o proizvodu i kvaliteti. Rajčica drži cijenu od 5 €, dok su krastavac i krumpir po 3 €. Limun i blitva prodaju se za 3,50 €, a naranče su nešto povoljnije s cijenom od 2,50 €. Salata ide za 3 €. Među pristupačnijim artiklima izdvajaju se ravanela za 1,50 € i jabuke za 2 €, dok je salata 3 €, jednako kao i kapula.

Sezonsko voće također ima svoje adute – jagode su 3,50 € - na nekim štandovima možete ih naći i za 2 € - dok su trešnje trenutačno među skupljima i dosežu čak 10 € po kilogramu. Ne čini se da će se cijene snižavati, jer su i prošle godine išle "u nebesa", pogotovo za jagode i trešnje (koje su znale doseći i do 20 € po kilogramu).

(Inače, ako cijeneprevedemo u kune, trešnje bi jutros platili 75 kuna po kilogramu op.a)

Od povrća vrijedi spomenuti i bob koji drži cijenu od 5 €, kao i batat za 3 €. Češnjak je, s druge strane, prava sitnica i može se pronaći već za 0,50 €.

Sve u svemu, splitski Pazar i dalje nudi širok izbor svježih namirnica, ali jasno je da za punu vrećicu treba izdvojiti nešto više nego ranijih godina. Ipak, kvaliteta i domaći ugođaj za mnoge su i dalje dovoljan razlog da kupnju obave upravo ovdje.