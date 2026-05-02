Njegova priča nadilazi sport: Preminuo legendarni Alex Zanardi

Slavni Alex Zanardi preminuo je u 60. godini, čime je završena jedna od najinspirativnijih priča modernog sporta. Njegov život obilježili su veliki usponi, ali i nevjerojatna snaga nakon tragedije koja bi mnogima označila kraj.

Karijeru je započeo u Formuli 1, no pravu slavu stekao je u američkom CART prvenstvu, gdje je osvojio naslove 1997. i 1998. godine i postao jedan od najomiljenijih vozača.

Sve se promijenilo 2001. godine, kada je u teškoj nesreći tijekom utrke u Njemačkoj ostao bez obje noge. Umjesto kraja, to je bio početak novog poglavlja.

Nakon dugog oporavka okrenuo se parabiciklizmu i ubrzo postao dominantna figura tog sporta. Na Paraolimpijskim igrama osvojio je četiri zlatne medalje, po dvije u Londonu 2012. i Riju 2016., uz jednu srebrnu, kao i brojne svjetske medalje.

Njegova priča nadilazila je sport – otvoreno je govorio o boli, oporavku i mentalnoj snazi potrebnoj za novi početak, inspirirajući milijune.

Posljednjih godina borio se s posljedicama teške nesreće iz 2020., kada je tijekom utrke u Toskani doživio sudar s kamionom i zadobio ozbiljne ozljede glave.

Zanardi će ostati zapamćen kao sportaš koji je redefinirao granice izdržljivosti i dokazao da se život može izgraditi iznova i nakon najtežih gubitaka.