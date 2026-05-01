Splićanin u posadi United Airlinesa: "U prvoj klasi se jela pašticada, a avion je bio pun"

Povijesni let iz New Yorka sletio je u splitsku zračnu luku, a među posadom američkog giganta United Airlinesa posebno se istaknulo jedno poznato lice. Ivica Sablić, Splićanin s njujorškom adresom i veteran s 35 godina staža u cabin crewu, bio je domaćin na letu koji povezuje njegov stari i novi dom.

S njim smo malo proćakulali nakon što je prošao protokol, kušao se domaći pršut i delicije koje je pripremila Zračna luka Split.

Pohvale za organizaciju dočeka United Airlinesa idu direktoru Zračne luke Split d.o.o. Josipu Ćoriću, Peri Bilasu, Mati Melvanu i ostalima iz organizacije. Dok se golemi Boeing 767-300ER polako hladio na pisti u Resniku, iz njega je izišao čovjek koji najbolje spaja Rivu i Times Square. Ivica Sablić već desetljećima gradi karijeru u jednoj od najvećih svjetskih aviokompanija, a ovaj let za njega nije bio samo posao, već čista emocija.

Ivica, vi ste dio Unitedova tima? Od kada ste u ovoj priči?

- Tako je, dio sam Unitedova tima već skoro 35 godina. Počeo sam još 1991. godine, a u Americi sam ukupno 36 godina.

Zanimljiv je vaš put. Otišli ste studirati medicinu, a završili u kabini zrakoplova?

- Upravo tako! Otišao sam u Ameriku studirati medicinu, završio sam studij, ali život me odveo u drugom smjeru i počeo sam raditi za aviokompaniju. Danas sam tu gdje jesam i, nakon tri i pol desetljeća, jako sam zadovoljan. United stalno raste, svake godine uvodi nove rute i nove avione, a biti dio toga je privilegij.

Kakav je bio ovaj povijesni let za Split? Je li bilo turbulencija?

- Let je bio odličan, miran, bez ikakvih turbulencija. Ali ono što je najvažnije – bio je potpuno pun! Nismo imali doslovno niti jedno jedino slobodno sjedalo. To dovoljno govori kolika je potražnja za Splitom.

Što su putnici jeli? Čujem da je ponuda bila vrlo specifična, gotovo "naša"?

- Oh my God! U prvoj klasi jela se prava pašticada! Imali smo broncin, pastu, razne dalmatinske specijalitete... Sve su učinili da ponuda bude tipično dalmatinska, da miriše na Hrvatsku čim uđete u avion. Što se vina tiče, bilo je odličnih etiketa. Ne mogu se sada sjetiti točno svih imena, ali sve je bilo u znaku Dalmacije.

Letovi su zasad ponedjeljkom, srijedom i petkom. Što ovo znači za vaš rodni grad?

- Iskreno se nadam da će ovo postati cjelogodišnja linija, a ne samo sezonska. Vidjeli ste danas, avion je bio krcat. Potražnja postoji i mislim da bi se ovo trebalo nastaviti kroz cijelu godinu.

Hoćemo li vas često viđati na ovoj ruti?

- Normalno! Bit ću na ovim letovima kroz cijelo ljeto, plan mi je biti tu svaki četvrtak. Kad dođem, ostajem ovdje pet dana i onda se vraćam. To mi je idealna prilika da vidim svoje.

Iako živite u New Yorku, srce je ostalo u Splitu. Imate li ovdje još svoju ekipu?

- Kako ne! Imam ljude s kojima sam išao u srednju školu, bivšu "Vladimir Nazor". Maturirali smo 1987. ili 1988. godine. Ti moji prijatelji danas su profesori, ozbiljni ljudi, ali kad se nađemo, opet smo ona ista ekipa. Roditelji su mi isto tu. Dugo su živjeli u Houstonu, ali sada su se vratili u Split i uživaju u mirovini.

Družite li se s našim ljudima u New Yorku? Astoria je poznata po hrvatskoj zajednici.

- Iskreno, jako malo. Toliko puno letim da jednostavno nemam vremena. Živim u New Yorku, a zapravo nikad nisam u New Yorku", kaže kroz smijeh. "Stalno sam u zraku. Prije nego što je krenula ova linija za Split, letio sam za Dubrovnik. Kad bih tamo sletio, ostali bismo dva-tri dana, a ja bih onda svaki dan dolazio u Split. Sad mi je puno lakše kad slijećem direktno doma.

Avion kojim ste stigli je impresivan. Boeing 767-300ER s vrhunskom opremom?

- Da, United Polaris poslovna klasa vrhunsko je iskustvo. Imamo 46 sjedala koja se pretvaraju u prave ležajeve, s izravnim pristupom prolazu. Tu su i setovi Saks Fifth Avenue, vrhunska udobnost. Šalili smo se baš, s ovakvim komforom bi i Toni Kukoč mogao bez problema ispružiti noge i poletjeti prema Splitu!