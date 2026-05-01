Požar u masliniku u Splitu, na terenu vatrogasci iz Splita, Podstrane i Žrnovnice

Vatrogasci su na terenu

Danas oko 18 sati izbio je požar u Grabovoj ulici u Splitu, u blizini Kile.

Kako doznajemo od Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, požar je planuo u masliniku. Na teren su odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluje više vatrogasaca iz Splita, Podstrane i Žrnovnice.

Požar je trenutačno pod nadzorom vatrogasaca, a gašenje je i dalje u tijeku. Prema prvim informacijama, ne očekuju se veći problemi, no vatrogascima će trebati još neko vrijeme kako bi požarište u potpunosti sanirali.

Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije.

