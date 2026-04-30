Kraj agonije na Jadranskoj magistrali? Doznajemo kada se otvara most u Omišu

Vozači koji svakodnevno prolaze kroz Omiš napokon bi mogli odahnuti. Dugotrajni prometni problemi na dijelu Jadranske magistrale uskoro bi trebali postati prošlost, jer su radovi na mostu i okolnoj prometnici pri samom kraju. Most je asfaltiran, označen prometnom signalizacijom i spreman za otvaranje, koje bi moglo uslijediti svakoga trenutka.

Uz nedavno dovršeni kružni tok, stanovnici i brojni putnici koji se kreću ovom važnom dionicom ovog bi ljeta trebali lakše prolaziti kroz grad te izbjeći dio dosadašnjih zastoja i kolona. Podsjetimo, Hrvatske ceste ranije su izvijestile kako se od 20. listopada do 1. svibnja izvode radovi na državnoj cesti DC8, na dionici Omiš (D70) – LC67124. Projekt je obuhvatio izgradnju novog kružnog raskrižja, sanaciju mosta te rekonstrukciju zavoja.

Za vrijeme radova promet se odvijao otežano. Vozila iz smjera Split prema Makarska prometovala su jednim trakom, dok su vozači iz suprotnog smjera bili preusmjereni na omišku obilaznicu.

Iz Hrvatskih cesta sada stižu optimistične vijesti.

"Ugovorni rok za završetak radova je kraj kolovoza. Međutim, zahvaljujući dobroj dinamici izvođenja, promet će danas poslijepodne biti pušten u punom profilu. Nakon blagdana privremeno će se na nekoliko dana ponovno uvesti semaforska regulacija zbog postavljanja ograde. Svi preostali radovi izvodit će se uz odvijanje prometa, osim nekoliko noćnih zatvaranja koja su nužna radi ugradnje reparirane strojarske opreme", poručili su.

Ako sve prođe prema planu, Omiš bi ulaskom u turističku sezonu mogao dočekati znatno protočniji promet i manje nervoze na jednoj od najopterećenijih prometnica na obali.