Dinara i Kamešnica se probudile pod snijegom

Posljednji dan travnja donio je iznenađenje na planinama iznad Dalmatinske zagore. Dinara i Kamešnica jutros su osvanule pod snježnim pokrivačem, a snježna granica spustila se na oko 1200 metara nadmorske visine.

Hladniji prodor zraka donio je nagli pad temperature u višim predjelima, pa je snijeg zabijelio vrhove i više planinske padine, iako je kalendarski već duboko proljeće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovakve situacije nisu česte krajem travnja, ali se povremeno događaju kada dođe do kratkotrajnog zahlađenja. Snijeg bi se trebao brzo otopiti s povratkom stabilnijeg i toplijeg vremena koje se očekuje već u narednim danima.

U nižim predjelima nema zimskih prizora, pa je ovaj kratki povratak zime ostao rezerviran isključivo za planinske dijelove Dalmacije.