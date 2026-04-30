Dinara i Kamešnica se probudile pod snijegom

Posljednji dan travnja donio je iznenađenje na planinama iznad Dalmatinske zagore. Dinara i Kamešnica jutros su osvanule pod snježnim pokrivačem, a snježna granica spustila se na oko 1200 metara nadmorske visine.
Hladniji prodor zraka donio je nagli pad temperature u višim predjelima, pa je snijeg zabijelio vrhove i više planinske padine, iako je kalendarski već duboko proljeće.
Ovakve situacije nisu česte krajem travnja, ali se povremeno događaju kada dođe do kratkotrajnog zahlađenja. Snijeg bi se trebao brzo otopiti s povratkom stabilnijeg i toplijeg vremena koje se očekuje već u narednim danima.
U nižim predjelima nema zimskih prizora, pa je ovaj kratki povratak zime ostao rezerviran isključivo za planinske dijelove Dalmacije.
