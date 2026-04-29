“Draga gospođo, ne upisujemo do 2027.”: Potresno svjedočanstvo pacijentice razotkriva realnost zdravstva – ‘Ako ideš privatno, termina ima odmah’

Dok mjesecima čeka preglede preko uputnice, ista usluga dostupna je gotovo odmah, ali uz visoku cijenu.

Sve više građana suočava se s dugim listama čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, a istovremeno s ponudama brzih termina u privatnim ordinacijama naravno, uz dodatno plaćanje. Jedno takvo iskustvo podijelila je i pacijentica Gordana Beović, čije svjedočanstvo jasno oslikava svakodnevicu brojnih ljudi.

"Evo dragi moji pacijenti, ovako to ide u našem zdravstvu, pa ti budi živ, zdrav i priseban. Radim za 830–900 eura mjesečno. U bilo kojeg doktora da idem moram poć' privatno osim na ultrazvuk abdomena jer imamo još uvijek prekrasne doktorice, puno razumijevanja, znanja i ljudskosti", navodi na početku.

Ističe da brojne terapije i potrepštine mora sama financirati.

"Sve lijekove koje uzimam imam od privatnog liječnika i naravno sve ih treba nadoplatiti. Zbog operacije mijelopatije vratne kralježnice, da bi bila sigurna da je sve dobro, moram obavljati redovite magnete. U većini slučajeva čekanje je po par mjeseci preko uputnice", opisuje.

“Ne upisujemo do 2027.”

Posebno ju je pogodilo iskustvo naručivanja na magnetsku rezonancu.

"2–3 mjeseca sam naručena i znam da moram čekati. A kako je sve više lupeža u zdravstvu, tako su se promijenila i pravila. Danas zovem za upis na magnet i dobijem prekrasan odgovor: 'draga gospođo, ne upisujemo do 2027.'", navodi.

No, situacija se mijenja kada se spomene privatni pregled.

"U redu, ako idem privatno, namjerno pitam da čujem što mi se nudi. Naravno, mjesta i vremena ima 350 eura za 1.5 tesla uređaj, 480 za 3 tesla uređaj, 70 eura kontrast ako bude trebao. Termin imate odmah iza praznika", ističe.

Pitanje bez odgovora

Na kraju, postavlja pitanje koje muči mnoge građane:

"Pa se sad ja pitam, Bože dragi, do kada ovakva sramota, tuga i žalost? Kome se obratiti i je li itko išta čini za nas male i jednostavne ljude?"

Dodaje i širu sliku problema:

"Ljudi se razboljevaju od čekanja termina i ako nemaš nekoga da te malo pogura, moraš se boriti i u međuvremenu dok čekaš biti sam svoj doktor. To znači biti bogataš, a za biti bogataš moraš biti lupež. A mi mali ljudi to nismo. Imamo i prekrasnih i sposobnih doktora, ali u takvom stanju zdravstva oni su nemoćni", kazala nam je za kraj.

Ruku na srce, osjetan je sve veći jaz između javnog i privatnog sustava gdje vrijeme, čini se, sve češće postaje luksuz koji se plaća.