Tvrtka Vice Mihanovića pred milijunskim poslom: Cvjetko najjeftiniji za održavanje Žnjana, Zapadne obale i Bačvica

Nakon što je saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak javno kritizirala stanje zelenila na Žnjanu, u fokusu javnosti ponovno se našlo pitanje održavanja hortikulture i javnih zelenih površina u Splitu.

Puljak je, podsjetimo, upozorila na izgled cvijeća i zelenila na Žnjanu, poručivši da je ondje "doslovno spaljena zemlja" te da se, prema njezinim riječima, tek sada počelo zalijevati. Njezina kritika otvorila je širu raspravu o tome kako se u Splitu održavaju zelene površine, osobito na reprezentativnim gradskim lokacijama. Upravo se u tom kontekstu zanimljivim pokazuje postupak javne nabave koji se odnosi na redovno održavanje hortikulture na Žnjanu, Zapadnoj obali i dječjem igralištu na Bačvicama. Riječ je o poslu procijenjene vrijednosti 1.260.000 eura bez PDV-a, a naručitelj je gradska tvrtka Žnjan d.o.o.

Zaprimljene tri ponude

Prema zapisniku o otvaranju ponuda, do isteka roka zaprimljene su tri ponude gospodarskih subjekata: Mali vrtko, obrt za usluge, Vaš vrt d.o.o. i Cvjetko d.o.o.

Najnižu ukupnu cijenu s PDV-om ponudio je Cvjetko d.o.o. iz Splita, i to 1.128.787,16 eura. Mali vrtko dostavio je ponudu od 1.140.000 eura s PDV-om, dok je Vaš vrt d.o.o. ponudio 1.415.218,80 eura s PDV-om. Iz zapisnika je vidljivo da se predmet nabave odnosi na redovno održavanje hortikulture na Žnjanu, Zapadnoj obali i na dječjem igralištu na Bačvicama. Postupak otvaranja ponuda održan je 8. travnja, a nakon toga slijedi pregled i ocjena pristiglih ponuda.

Ipak, može se reći da težinu cijeloj priči daje činjenica da je riječ o tvrtki Cvjetko, čiji je vlasnik Vice Mihanović, bivši predsjednik splitskog HDZ-a i nekadašnji HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita. Mihanović je u utrci za Banovinu doživio težak izborni poraz od kandidata Centra Ivice Puljka, koji ga je pobijedio na lokalnim izborima.

Nakon tog izbornog fijaska Mihanović se povukao iz prvog plana splitske lokalne politike, no i dalje obnaša važnu javnu funkciju. Naime, Vice Mihanović aktualni je ravnatelj Lučke uprave Split, jedne od najvažnijih institucija u gradu i županiji.

Posao za značajan dio gradskih zelenih površina

Ako postupak bude okončan prema kriteriju najniže cijene i ako ponuda bude ocijenjena valjanom, posao održavanja hortikulture na Žnjanu, Zapadnoj obali i dječjem igralištu na Bačvicama trebala bi dobiti upravo tvrtka Vice Mihanovića.

Riječ je o lokacijama koje čine važan dio splitskog javnog prostora. Žnjan je već dulje vrijeme pod posebnim povećalom javnosti, a kritike Marijane Puljak na račun izgleda cvijeća, zelenila i općeg stanja hortikulture dodatno su aktualizirale pitanje tko održava gradske površine i kako se za to troši javni novac.

Tako bi tvrtka Vice Mihanovića trebala dobiti posao održavanja zelenila za značajan dio grada jer je ponudila najmanju ponudu. Međutim, očekuje se dovršetak postupka pregleda i ocjene ponuda, nakon čega će biti poznato hoće li Cvjetko i formalno biti odabran za ovaj posao vrijedan više od milijun eura.