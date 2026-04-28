Nije trebao ostati na Poljudu, ali sudbina je imala drugi plan: Hajduk ne smije pustiti Melnjaka!

Na Rujevici je Dario Melnjak bio jedan od boljih. Mladi vratar Toni Silić i on svakako zaslužuju prolaznu ocjenu u još jednom Jadranskom derbiju koji je završio bez pobjednika i bez pogodaka.

Podsjetimo, Rijeka i Hajduk su u 32. kolu SuperSport HNL-a odigrali 0:0, a Melnjak je odigrao svih 90 minuta. Bio je starter u Hajdukovoj postavi, ostao je na terenu do kraja, a najbliže pogotku bio je u 53. minuti kada je zatresao riječku mrežu nakon akcije Marka Livaje i Roka Brajkovića. Ipak, pogodak je poništen zbog zaleđa, pa je ostalo 0:0. Utakmica je, osim poništenog gola, donijela nekoliko dobrih reakcija Tonija Silića, posebno u prvom dijelu kada je Rijeka imala više od igre. Hajduk je preko Rokasa Pukštasa imao veliku priliku, no ni ona nije završila u mreži.

Na kraju je svatko uzeo po bod.

Drugo mjesto je zaključano, sada se slaže nova svlačionica

Hajduk će ovu sezonu sigurno završiti na drugoj poziciji, a sada se već polako slažu kockice za ljeto. Pitanje je tko će ostati na Poljudu, tko će dobiti novu priliku, a tko je već odavno otpisan. Neki igrači ove sezone gotovo da nisu igrali ili su skupljali minute na kapaljku, pa je jasno da će se u svlačionici morati povući crta. U takvom kontekstu Melnjakovo ime ima posebnu težinu.

Doveden je kao zvijezda i reprezentativni kadar, no teška ga je ozljeda potpuno maknula s Dalićeva radara. Prije ozljede bio je jedan od najstandardnijih igrača Hajduka, praktički nezamjenjiv na lijevoj strani.

Melnjak nije bio samo pouzdan bek. Bio je igrač ritma, karaktera i kontinuiteta. U najboljim danima donosio je širinu, agresiju, mirnoću u završnici i ono što se u Hajduku posebno pamti - golove u velikim utakmicama. Ostao je upisan kao čovjek koji je znao iskočiti kada je najpotrebnije, posebno u Kupu, gdje je svojim pogocima obilježio Hajdukove trofejne (kup) sezone.

Da nije bilo ozljede, teško da bi se zadržao na Poljudu. To je valjda svima jasno. Poljud je bio više prijelazna faza dok se ne pojavi neki financijski snažniji klub.

Sudbina ga je zadržala na Poljudu, a on je pustio korijene

A kad je već sudbina htjela da se zadrži, pustio je korijene i postao dobri duh svlačionice. Pisali smo o tome kako su mu navijači poklonili moped, a rijetko tko zna da bi dobri duh Hajdukove svlačionice, da nije to što jest, bio odgojitelj u vrtiću jer mu je ostalo još tek nekoliko ispita do završetka studija.

Hoće li Melnjak ostati kao odgojitelj mlađima, netko tko uvijek može uskočiti kada i ako zagusti, ostaje nam za vidjeti, no teško će se na tržištu naći netko sličan, a cjenovno prihvatljiv.

Navijački se puk nada da će do potpisa ugovora doći. Njegova želja za ostankom je neosporna, a javno je kazao da mu financije više nisu presudne, već kvaliteta života u gradu pod Marjanom.

A ako ostane, a šuška se da bi trebao, bio bi red da na potpis ugovora dođe na "ziki" Hajdukovih boja.