Hitna akcija na jugu: Ozlijeđena osoba helikopterom prevezena u

U poslijepodnevnim satima provedena je akcija zbrinjavanja i hitnog transporta ozlijeđene osobe s orebićkog helidroma prema dubrovačkoj bolnici.

U intervenciji su sudjelovali dežurni letači Ministarstva unutarnjih poslova s helikopterom EC-135 oznake 9A-HBB, djelatnici Hitne medicinske pomoći iz ispostave Janjina te vatrogasci DVD-a Orebić.

Akcija je izvedena brzo i koordinirano, a ozlijeđenoj osobi upućene su želje za što bržim i uspješnijim oporavkom.

Prema ranijim najavama, tijekom ove sezone u Ćilipima bi za potrebe hitne medicinske pomoći i HGSS-a postojeći helikopter trebao zamijeniti snažniji i suvremeniji Bell 412EPX oznake 9A-HRC.