VIDEO Gori stan u Doverskoj, vatrogasci se bore s plamenom

U Splitu je u utorak predvečer izbio požar stana u Doverskoj ulici, zbog čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage.

Na intervenciji je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Split s tri vozila i deset vatrogasaca, dok je Dobrovoljno vatrogasno društvo Split pružilo pomoć s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Ukupno je na požarištu interveniralo 13 vatrogasaca s četiri vozila. A na terenu je i policija.

Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara niti informacija o eventualno ozlijeđenim osobama. Više detalja očekuje se nakon očevida i službenog izvješća nadležnih službi.