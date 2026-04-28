U srijedu bez struje dijelovi Solina, Stobreča, Podstrane, Kaštela, Zagore i omiškog zaleđa

Provjerite adrese

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu, 28. travnja bez struje će biti dijelovi Splita i okolice, izvijestili su iz Elektrodalmacije.

Solin

Ulica: Put majdana 28k,55,57,59,Put Sv.Jure 1-10 od 9 do 13 sati

Radošić

Ulica: Radošić,dio Trolokava od 9 do 13 sati

Stobreč

Ulica: Put Sv.Lovre;49-57,58-60 od 9 do 14 sati

Podstrana

Gradac 54 od 13 do 14 sati

Kaštel Gomilica

Ribola i Težački Put od 8 do 14 sati

Kaštel Stari

Ulica: Put štalija;2-32,Omiška;18-20,Kamberova šetalište;21-25,20-24B od 8 do 15 sati

Solin

Ulica: Držičeva 7,9,11,13 od 8.30 do 12.30

Solinske mladeži 69a,69b od 8.30 do 12.30

Podgrađe

Ulica: ulica Alfonsa Pavića i Sv. Nikole od 9 do 12 sati

Pisak

Ulica: Put Porta od kućnog br. 90 do 105 od 9 do 12 sati

