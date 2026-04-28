Tko se skriva iza servera s kojeg stižu lažne dojave? "Teško da je riječ o jednoj osobi"

Lažne dojave o bombama s lažnih e-mail adresa danima paraliziraju na stotine različitih adresa u Hrvatskoj.

"Vi možete napraviti cijelu tu skriptu koja u jednom trenutku pošalje na sve adrese koje su mu zadane jedan takav mail i izazivate paniku", objasnio je Bruno Pavić, stručnjak za sigurnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Terorističke organizacije vam nikad neće najaviti teroristički napad, nego će preuzeti odgovornost za napad, jer tada ima veći efekt", dodao je.

Poruke čiji sadržaj obiluje gramatičkim pogreškama digle su na noge policiju i tajnu službu. Jedan od tragova odveo ih je i do programiranog estonskog servera, ali ne i do autora.

"Takvi serveri se otvaraju za takve stvari – otvorite virtualni server i onda preko njega šaljete XY poruka. IP adresa se može utvrditi forenzikom i ako oni dođu do fizički do podataka o serveru, radit će tzv. reversing i doći do adrese", pojasnio je Pavić.

Sumnja se da anonimne prijeteće poruke stižu sa servera koji je zakupljen na Baltiku, ali počinitelj ili cijela grupa ne moraju biti u državi iz koje su prijetnje poslane, napomenula je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"To danas u digitalnom svijetu zvuči jednostavno, ali nije tako jednostavno. Pitanje je li uopće taj server u Estoniji ili je to nekakav VPN kanal ili nešto slično otvorila. Da se gore otvorio, a zapravo je negdje u Africi ili tako slično", istaknuo je Pavić.

"Teško da se radi o jednoj osobi"

Kao bivši obavještajac, Pavić je uvjeren da im je u pisanju pomagala umjetna inteligencija.

"To je AI generirano, čak po meni i loše. Danas AI može napraviti fishing kampanju, jako dobre i legitimne poruke. Ovo je od samog početka sve krivo napisano. Teško da se radi o jednoj osobi, ovo je vjerojatno mala organizacija iza toga, ali ja ne bih rekao da je ovo državna sponzorirana organizacija iza toga ili nešto slično", rekao je.

Tko se nalazi iza računala i s kojim motivom sve ovo radi? Istražitelji traže odgovore u suradnji sa stranim kolegama, kaže Tomo Medved, potpredsjednik Vlade zadužen za sigurnosna pitanja. Zbog istrage je oprezan s otkrivanjem detalja.

"Želim pozvati hrvatsku javnost da budemo mirni. Očito je posrijedi hibridno djelovanje i hibridni rat, ali vrlo brzo će dobiti hrvatska javnost informaciju i gdje i tko to čini", naveo je.

Na kibernetičke napade država ne gleda skrštenih ruku, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.

"Ovo je sada krenulo u nevjerojatnom broju poziva i prijetnji, praktički svakodnevno po cijeloj RH. Nemoguće je obraniti se od nekog tko će vas nazvati telefonom i reći da je postavljena bomba, ali naše službe rade na pronalasku tih ljudi i IP adresa i brojeva s kojih dolazi", rekao je.

Pavić navodi da ovo može trajati beskonačno.

"Ali, i za ovo ima rješenje. Ukoliko se škole potrude postaviti mail zaštitu na malo drugačiji način, mogu ovakve mailove odrezati u dolasku", rekao je.

Bilo da su ozbiljne prijetnje ili neslana šala, svaku dojavu treba provjeriti.