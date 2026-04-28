Legenda Hajduka Ivan Gudelj u zatvoru, doznajemo i zašto

Kako doznajemo, jučer je naš proslavljeni nogometaš, legenda Hajduka i najmlađi kapetan u povijesti nogometne reprezentacije Jugoslavije, Ivan Gudelj, 'završio' u zadarskom zatvoru!

Što je skrivio jedan od naših najboljih veznih ikad, izgleda ništa. Naime, Gudelj je gostovao u okviru programa 'Pitanje kulture III' koji u četiri dalmatinska zatvora provodi udruga ANST 1700. Udruga već gotovo desetljeće provodi i različite programe i aktivnosti u zatvorskim ustanovama, s ciljem podizanja kvalitete ispunjavanja slobodnog vremena osoba na izdržavanju kazne zatvora. Kroz provedbu različitih aktivnosti zatvorenici imaju jedinstvenu priliku uključiti se u kreativne i likovne radionice u okviru kojih izrađuju različite unikatne predmete od recikliranih i inih materijala te izrađuju prava umjetnička djela u različitim tehnikama. Ono što je posebno zanimljivo jesu dogovorena gostovanja javnih ličnosti. Tijekom 2025. u zatvorima su tako gostovali Stipe Božić i Feđa Klarić te glumac Leon Lučev, a u 2026. 'dalmatinsku turneju' održao je i naš proslavljeni putopisac i avanturist Jurica Galić Juka, a nakon Juke, u zadarski zatvor stigao je i bivši nogometaš Ivan Gudelj.

Gudeljova nogometna karijera naprasno je prekinuta u 26. godini života kada mu je dijagnosticiran hepatitis B i kada je zbog bolesti izgubio sve, ali se ipak uspio vratiti i na kraju pobijediti u onoj najvažnijoj, životnoj utakmici. Priča je to koju priča nagrađivani dokumentarac 'Ivanova igra' (2019.), a kojeg su sudionici, osobe na izvršenju kazne zatvora u Zadru, imali jedinstvenu priliku pogledati i prokomentirati s glavnim protagonistom ove nevjerojatne životne priče. Nakon zajedničkog gledanja filma, uslijedio je čitav niz komentara, pitanja i dojmova- Gudelj je istaknuo da je za njega ovo bilo jedinstveno i iznimno emotivno iskustvo jer ja na vlastitoj koži iskusio što znači biti stigmatiziran i kako je to kada te društvo izolira, bilo zbog bolesti, bilo zbog zatvoreničke prošlosti ili iz bilo kojeg drugog razloga. – Svi zaslužujemo drugu priliku. I ako će moja životna priča i borba motivirati barem jednog od momaka koje sam tamo sreo i razgovarao, da danas-sutra bude bolja osoba i najbolja verzija sebe, ja ću biti beskrajno sretan i ponosan, dodao je za kraj Gudelj.

Program ''Pitanje kulture III'' financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske, a provedbom aktivnosti želi se doprinijeti destigmatizaciji i lakšem povratku osoba na izvršenju kazne zatvora u društvo.