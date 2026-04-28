Otvoren počasni konzulat Slovačke u HGK u Dubrovniku

U Županijskoj komori Dubrovnik danas je otvoren počasni konzulat Slovačke Republike za Dubrovačko-neretvansku županiju. Cilj je artikuliranje obostranih gospodarskih interesa, prije svega privlačenje investicija Slovaka. Važan segment djelovanja bit će aktivnosti po pitanju turizma, kao i kulturni segment s obzirom na očekivano otvorenje Kulturno-edukativnog centra na Pelješcu. Počasna konzulica je Nikolina Trojić, predsjednica HGK ŽK Dubrovnik.

"Današnje otvaranje počasnog konzulata odvija se na marginama važne inicijative – što je još jedan argument u prilog Dubrovnika kao tradicionalnog mjesta diplomatskih susreta. Gospodarska diplomacija jedan je od prioriteta Hrvatske gospodarske komore, a otvaranje ovog ureda vrijedan je dodatak našoj mreži inozemnih Predstavništva", rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

Peter Pellegrini, predsjednik Slovačke Republike, istaknuo je veliki značaj Dalmacije za Slovake, posebno kroz stvaralaštvo slovačkog pisca Martina Kukučina, koji je u Dalmaciji proveo dugi niz godina.

"Naš je zajednički cilj podupiranje rasta i stvaranje više prilika u našoj regiji unutar ujedinjene Europe", rekao je Pellegrini.

Frano Matušić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, poručio je da je slovačka manjina važan most između naših naroda te je iskazao zadovoljstvo što Slovačka jača svoju konzularnu prisutnost u Hrvatskoj, nakon Rijeke i Splita sada i u Osijeku i Dubrovniku. "Proširena mreža doprinijet će jačanju gospodarskih veza i regionalne povezanosti", rekao je Matušić.

Hrvatski grad diplomacije

"Dubrovnik je uvijek bio grad otvoren za međunarodni dijalog. Počasni konzulat je vidljiv simbol našeg međusobnog povjerenja, poštovanja i prijateljstva", poručio je zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika Velibor Puzović.

"Naš se grad može pohvaliti brojnom počasnom konzularnom skupinom i važan je dio hrvatske diplomatske tradicije. Novootvoreni ured prilika je za dodatno jačanje veza između dviju zemalja i ostvarivanje punog razvojnog potencijala", rekla je počasna konzulica i predsjednica HGK ŽK Dubrovnik Nikolina Trojić.