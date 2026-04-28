VIDEO Svjetski prvak tukao po janjetini i rakiji, pa ostao u čudu zbog dresa Hajduka

Tom Aspinall, jedan od najdominantnijih boraca današnjice, vratio se iz Hrvatske gdje je posjetio svog udaračkog trenera Stipu Drviša. Po povratku je na društvenim mrežama objavio vlog s putovanja koji je u samo jednom danu prikupio gotovo sto tisuća pregleda.

U videu je podijelio dojmove iz Dalmacije, a Drviš se pokazao kao pravi domaćin. Aspinall je tako imao priliku uživati u lokalnoj hrani i piću, ali i odraditi dio treninga tijekom boravka.

Obišli su znamenitosti Split i okolice, kušali rakiju te nezaobilaznu janjetinu, koja je posebno oduševila slavnog Britanca.

“Kad bi barem video mogao prenijeti mirise”, poručio je Aspinall dok je promatrao janjetinu na ražnju.

Poseban dojam na njega ostavio je i posjet Stadion Poljud, gdje je susreo Ivana Rakitića i članove splitskog prvoligaša. Tom prilikom dobio je i personalizirani klupski dres.

“Nikad nećeš imati ovakav dres – sprijeda ti piše ime, a straga prezime”, našalio se njegov videograf, pokazujući reklamu Tommyja na poleđini dresa.