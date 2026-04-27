Megaprojekt stoljeća: Hrvatska dobiva najveću investiciju u povijesti!

Hrvatska dobiva investiciju kakva dosad nije viđena ne samo u zemlji, nego ni u široj regiji srednje i istočne Europe. Riječ je o ambicioznom projektu razvoja umjetne inteligencije i tehnološke infrastrukture pod radnim nazivom "Projekt Pantheon", koji bi se trebao realizirati na području Topuskog u Sisačko-moslavačkoj županiji

Prema dostupnim, zasad neslužbenim informacijama, ukupna vrijednost ulaganja mogla bi dosegnuti čak 50 milijardi eura, čime bi ovaj projekt postao jedan od najvećih tehnoloških pothvata u Europi, doznaju za Jutarnji novinari Gordana Galović i Ilija Matanović.

Detalji o konačnoj vrijednosti investicije i identitet vodećeg investitora, koji predvodi konzorcij američkih institucionalnih ulagača, trebali bi biti objavljeni u utorak u Dubrovniku, na samitu Inicijative triju mora, gdje se očekuje i potpisivanje ključnih ugovora.

S hrvatske strane projekt vodi Jako Andabak, dok je za projektiranje kompletnog postrojenja zadužen Mislav Crnogorac, inženjer s iskustvom u globalnim tehnološkim divovima poput Amazon, Vertiv i Emerson, a koji danas vodi tvrtku Parsec Lab. Crnogorac vodi tim od 25 domaćih stručnjaka, od kojih su mnogi već radili na velikim međunarodnim projektima, a u realizaciji bi trebale sudjelovati i vodeće hrvatske kompanije.

